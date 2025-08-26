«Ювентус» отдал Артура «Гремио» в аренду

Артур перешел из «Ювентуса» в «Гремио».

«Бьянконери» объявили о переходе 29-летнего полузащитника в бразильский клуб на правах аренды.

Артур – воспитанник «Гремио». Он находился в системе клуба с 2010 по 2018 год, после чего перешел в «Барселону», откуда позже перебрался в «Ювентус».

В прошлом сезоне футболист играл на правах аренды за «Жирону», в позапрошлом – за «Фиорентину». Подробная статистика Артура, контракт которого с «Юве» рассчитан до 2027 года, – здесь .