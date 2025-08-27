Пенья продлил контракт с «Барсой» и перешел в «Эльче» в аренду. Это позволит каталонцам зарегистрировать Шченсного

Иньяки Пенья продлил контракт с «Барселоной» и отправился в аренду.

Каталонский клуб объявил о продлении соглашения с 26-летним голкипером до 30 июня 2029 года.

Кроме того, подтверждено соглашение об аренде Пеньи в «Эльче » до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось , что уход вратаря освободит место в зарплатной ведомости и позволит зарегистрировать Войчеха Шченсного.

В прошлом сезоне Иньяки провел 16 матчей в Ла Лиге . Его статистику можно увидеть здесь .