Пенья продлил контракт с «Барсой» и перешел в «Эльче» в аренду. Это позволит каталонцам зарегистрировать Шченсного
Иньяки Пенья продлил контракт с «Барселоной» и отправился в аренду.
Каталонский клуб объявил о продлении соглашения с 26-летним голкипером до 30 июня 2029 года.
Кроме того, подтверждено соглашение об аренде Пеньи в «Эльче» до 30 июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что уход вратаря освободит место в зарплатной ведомости и позволит зарегистрировать Войчеха Шченсного.
В прошлом сезоне Иньяки провел 16 матчей в Ла Лиге. Его статистику можно увидеть здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: cайт «Барселоны»
