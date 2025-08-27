Себальос отказался переходить в «Марсель». «Реал» был готов отдать хавбека в аренду с обязательным выкупом за 11+4 млн евро (As)
Дани Себальос отказался переходить в «Марсель».
Ранее стало известно, что французский клуб согласовал с «Реалом» трансфер 29-летнего полузащитника.
По информации As, «Марсель» планировал взять игрока в аренду с обязательным выкупом за 11+4 млн евро. Мадридцев устроило это предложение, но от трансфера отказался сам футболист.
Если в ближайшие дни не поступит предложение, которое устроит и «Реал», и игрока, Дани останется в своей нынешней команде. Утверждается, что «Бетис» рассматривает возможность возвращения хавбека.
В прошлом сезоне Ла Лиги Себальос провел 23 матча, не отличившись результативными действиями. Подробную статистику испанца можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
