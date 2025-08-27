«Боруссия» покупает Фабиу Силву у «Вулверхэмптона» за 22,5+4 млн евро
«Боруссия» подпишет Фабиу Силву.
Дортмундский клуб достиг договоренности с «Вулверхэмптоном» о трансфере 23-летнего нападающего, сообщает The Athletic. Сумма сделки составит 22,5 миллиона евро, также предусмотрены бонусы в размере 4 млн евро.
Футболист попрощался с партнерами по английской команде после матча с «Вест Хэмом» в Кубке лиги (3:2).
Прошлый сезон Силва провел в аренде в «Лас-Пальмасе», в Ла Лиге португалец забил 10 голов в 24 матчах. Его подробная статистика – здесь.
Да
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости