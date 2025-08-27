«Аль-Хилаль» предложил 35 млн евро «Фиорентине» за Комуццо. 20-летний защитник, скорее всего, откажет саудовцам
Пьетро Комуццо вряд ли перейдет в «Аль-Хилаль» из «Фиорентины».
Саудовский клуб, возглавляемый тренером Симоне Индзаги, предложил «фиалкам» 35 миллионо евро за 20-летнего защитника.
Ответ Комуццо ожидается сегодня. Скорее всего, итальянец откажет «Аль-Хилалю».
В 33 матчах Серии А в прошлом сезоне Пьетро забил 1 гол и получил 5 желтых карточек. Его подробная статистика – здесь.
Да
Нет
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости