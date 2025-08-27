«Марсель» заплатит «Реалу» 15 млн евро за Себальоса (COPE)

Названы условия трансфера Дани Себальоса.

Ранее стало известно , что «Марсель » и «Реал » договорились о переходе 29-летнего полузащитника.

По информации COPE, французский клуб заплатит 15 миллионов евро за игрока.

В прошлом сезоне Ла Лиги Себальос провел 23 матча, не отличившись результативными действиями. Подробную статистику испанца можно найти здесь .