«Вулверхэмптон» не продал Ларсена «Ньюкаслу» за 55 млн фунтов. Тренер «Вулвс» сказал: «Он очень важен для нас, но каждый имеет свою цену, даже Месси и Роналду»

«Вулверхэмптон» опять отказался продать Йоргена Ларсена «Ньюкаслу».

«Ньюкасл » сделал второе официальное предложение о трансфере 25-летнего форварда сборной Норвегии – 55 миллионов фунтов. Однако «Вулвс» снова ответили отказом.

После матча 2-го раунда Кубка английской лиги с «Вест Хэмом» (3:2), в котором Ларсен сделал дубль и принес команде победу, главный тренер «Вулверхэмптона » Витор Перейра заявил: «Если это мое решение – то важно сохранить Ларсена , он очень важный для нас игрок. Но каждый футболист имеет свою цену, даже Месси и Роналду . Посмотрим, что произойдет».

В прошлом сезоне Ларсен забил 14 голов в 35 матчах АПЛ и стал вторым бомбардиром команды, его подробная статистика – здесь .