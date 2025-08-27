«Челси» отдал Ансельмино в аренду «Боруссии» Дортмунд
«Боруссия» Дортмунд подписала защитника «Челси» Аарона Ансельмино.
20-летний аргентинский защитник будет выступать за «Боруссию» на правах аренды до лета 2026 года.
Футболист молодежной сборной Аргентины взял 28-й номер в клубе Бундеслиги.
Ансельмино провел лишь 1 матч за «Челси» – вышел на замену на победном для лондонцев клубном чемпионате мира. Его статистика – здесь.
Фото: bvb.de
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Боруссии»
