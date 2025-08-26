Чуквуэмека перешел в «Боруссию» из «Челси» за 25 млн евро c бонусами. Контракт – до 2030 года
«Боруссия» Дортмунд выкупила Карни Чуквуэмеку у «Челси».
Полузащитник подписал с немецким клубом контракт до 2030 года.
Сообщалось, что «Челси» получит за полузащитника около 25 млн евро с учетом бонусов, а также процент от перепродажи.
Чуквуэмека выступал за «Боруссию» на правах аренды с февраля. Подробную статистику англичанина можно найти здесь.
