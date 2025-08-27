«Кристал Пэлас» покупает Пино у «Вильярреала» за 30 млн евро

Йереми Пино перейдет из «Вильярреала» в «Кристал Пэлас».

Клубы достигли договоренности о трансфере 22-летнего вингера, сообщает Marca. Сумма сделки составит примерно 30 млн евро.

Отмечается, что испанцы предлагали игроку продлить контракт, но он решил перейти в команду АПЛ .

В прошлом сезоне Ла Лиги Пино провел 34 матча, забил 4 гола, отдал 7 результативных передач и получил 11 желтых карточек. Его статистику можно найти здесь .