«Кристал Пэлас» покупает Пино у «Вильярреала» за 30 млн евро
Йереми Пино перейдет из «Вильярреала» в «Кристал Пэлас».
Клубы достигли договоренности о трансфере 22-летнего вингера, сообщает Marca. Сумма сделки составит примерно 30 млн евро.
Отмечается, что испанцы предлагали игроку продлить контракт, но он решил перейти в команду АПЛ.
В прошлом сезоне Ла Лиги Пино провел 34 матча, забил 4 гола, отдал 7 результативных передач и получил 11 желтых карточек. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
