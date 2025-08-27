Бруну рассмотрит предложения от саудовских и американских клубов после ЧМ-2026 (Daily Mail)

Бруну Фернандеш может покинуть «Манчестер Юнайтед» следующим летом.

Daily Mail сообщает, что полузащитник хочет провести в АПЛ еще один сезон и избежать лишних сложностей при подготовке к чемпионату мира.

После ЧМ-2026 он будет готов рассмотреть другие варианты, включая предложения саудовских, американских клубов и команд из других топ-лиг Европы.

Португалец выступает за «МЮ » с сезона-2019/20. Статистику 30-летнего Фернандеша можно изучить здесь .