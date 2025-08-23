«Фенербахче» арендовал Эдсона Альвареса у «Вест Хэма» за 2 млн евро с правом выкупа за 22 млн
Эдсон Альварес перешел из «Вест Хэма» в «Фенербахче».
Турецкий клуб объявил о подписании 27-летнего полузащитника на правах аренды с возможностью выкупа.
По информации журналиста Ягыза Сабунджуоглу, аренда игрока обойдется «Фенербахче» в 2 миллиона евро, а полноценный трансфер – в 22 млн.
В прошлом сезоне АПЛ мексиканец провел 28 матчей и отдал 1 результативный пас. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Фенербахче»
