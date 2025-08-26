ЦСКА ведет с «Сочи» переговоры по Гуарирапе и следит за Воробьевым из «Локо» (Иван Карпов)
ЦСКА хочет усилить линию нападения в ближайшее время.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, армейцы ведут переговоры о покупке форварда «Сочи» Сауля Гуарирапы.
Венесуэлец уже играл за московский клуб на правах аренды и забил 5 голов в 20 матчах РПЛ-2024/25. Он готов вернуться.
Также ЦСКА следит за неким «форвардом из-за рубежа» и за Дмитриев Воробьевым из «Локомотива».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости