ЦСКА ведет с «Сочи» переговоры по Гуарирапе и следит за Воробьевым из «Локо» (Иван Карпов)

ЦСКА хочет усилить линию нападения в ближайшее время.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, армейцы ведут переговоры о покупке форварда «Сочи » Сауля Гуарирапы .

Венесуэлец уже играл за московский клуб на правах аренды и забил 5 голов в 20 матчах РПЛ-2024/25. Он готов вернуться.

Также ЦСКА следит за неким «форвардом из-за рубежа» и за Дмитриев Воробьевым из «Локомотива ».