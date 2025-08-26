«Родина» сыграет с «Торпедо». Команде нужна ваша поддержка в домашнем матче против черно-белых!

«Родина» принимает «Торпедо» в седьмом туре PARI Первой лиги.

Матч пройдет в пятницу, 29 августа, в 18:00 на стадионе «Арена Химки».

«Родина» по итогам шести туров расположилась на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата, обладая четырьмя очками. Черно-белые же находятся на два места ниже, набрав аналогичное количество очков. Ждем всех на домашнем матче против «Торпедо»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .