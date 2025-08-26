«Никогда не забуду, как пукнул в лифте – никто не услышал, но потом все стали принюхиваться. Я первым сказал: «Это не я!» Ван дер Гейп о словах Гуллита, что «незаметно пукнуть – лучшее, что может быть»
Рене ван дер Гейп вспомнил случай, когда незаметно пукнул в лифте.
Экс-полузащитник сборной Нидерландов прокомментировал слова Руда Гуллита в программе Rondo в эфире Ziggo Sport.
«Если быть совсем честным: если незаметно пукнуть, и другие это почувствуют, я буду смеяться больше всех! Это лучшее, что может быть, не правда ли?» – сказал Гуллит.
«[В лифте] было полно народу. И тут я очень тихо пукнул, никто этого не услышал. Но потом все начали принюхиваться и переглядываться, гадая, кто это сделал.
Я был первым, кто сказал: «Это был не я, это был не я». Никогда этого не забуду», – рассказал ван дер Гейп в интервью Vandaag Inside.
