Камбьязо дисквалифицирован на 2 матча за удар соперника по лицу в матче с «Пармой». Защитник «Юве» не сыграет с «Дженоа» и «Интером»

Андреа Камбьязо дисквалифицирован на 2 матча после удаления в игре с «Пармой».

Защитник «Ювентуса» получил красную карточку в матче 1-го тура Серии А (1:0) за удар по щеке Матиаса Левика после борьбы с игроком «Пармы» в воздухе.

Камбьязо получил двухматчевую дисквалификацию за «удар по лицу игрока соперника, когда мяч не был в игре», сообщает Corriere dello Sport со ссылкой на отчет спортивного судьи.

Таким образом, футболист пропустит матчи «Ювентуса » с «Дженоа » и «Интером » в чемпионате Италии. Игры пройдут 31 августа и 13 сентября, соответственно.