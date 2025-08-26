Камбьязо дисквалифицирован на 2 матча за удар соперника по лицу в матче с «Пармой». Защитник «Юве» не сыграет с «Дженоа» и «Интером»
Андреа Камбьязо дисквалифицирован на 2 матча после удаления в игре с «Пармой».
Защитник «Ювентуса» получил красную карточку в матче 1-го тура Серии А (1:0) за удар по щеке Матиаса Левика после борьбы с игроком «Пармы» в воздухе.
Камбьязо получил двухматчевую дисквалификацию за «удар по лицу игрока соперника, когда мяч не был в игре», сообщает Corriere dello Sport со ссылкой на отчет спортивного судьи.
Таким образом, футболист пропустит матчи «Ювентуса» с «Дженоа» и «Интером» в чемпионате Италии. Игры пройдут 31 августа и 13 сентября, соответственно.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Corriere dello Sport
