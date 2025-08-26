«Боруссия» Дортмунд и Ковач продлили контракт до 2027 года

Нико Ковач продолжит работу с «Боруссией».

Клуб из Дортмунда продлил контракт с главным тренером до 30 июня 2027 года.

Напомним, 53-летний специалист возглавил дортмундский клуб прошлой зимой, когда команда находилась на 11-м месте в Бундеслиге.

Под руководством Ковача «Боруссия » заняла 4-е место в чемпионате и сумела завоевать путевку в Лигу чемпионов.

Фото: x.com/BVB/status/1960259102585577828