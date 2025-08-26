«Боруссия» Дортмунд и Ковач продлили контракт до 2027 года
Нико Ковач продолжит работу с «Боруссией».
Клуб из Дортмунда продлил контракт с главным тренером до 30 июня 2027 года.
Напомним, 53-летний специалист возглавил дортмундский клуб прошлой зимой, когда команда находилась на 11-м месте в Бундеслиге.
Под руководством Ковача «Боруссия» заняла 4-е место в чемпионате и сумела завоевать путевку в Лигу чемпионов.
Увольнять ли Семака?46079 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт «Боруссии» в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости