Де Брюйне о том, что Модрич может дать «Милану»: «Все. У Луки невероятная карьера. Он не так молод, и я тоже, но мы можем привнести что-то новое»
Кевин Де Брюйне высказался о том, что Лука Модрич может дать «Милану».
39-летний хорватский полузащитник перешел в миланский клуб после 13 сезонов в «Реале».
34-летний де Брюйне стал игроком «Наполи» после 10 сезонов в «Манчестер Сити».
– Что 39-летний Модрич может привнести в «Милан»?
– Все. У него невероятная карьера, и он по-прежнему чувствует себя способным играть на самом высоком уровне.
Когда игрок привносит свой опыт, команда может стать только сильнее. Лука не так молод, и я тоже, но мы можем привнести что-то новое.
Он может передать то, чему научился в Испании или Англии. Я могу сделать то же самое – в Премьер-лиге другая философия, и я могу объяснить, как там все устроено. Это может помочь нашим партнерам, – сказал де Брюйне.
