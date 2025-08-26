Де Брюйне о том, что Модрич может дать «Милану»: «Все. У Луки невероятная карьера. Он не так молод, и я тоже, но мы можем привнести что-то новое»

Кевин Де Брюйне высказался о том, что Лука Модрич может дать «Милану».

39-летний хорватский полузащитник перешел в миланский клуб после 13 сезонов в «Реале ».

34-летний де Брюйне стал игроком «Наполи » после 10 сезонов в «Манчестер Сити ».

– Что 39-летний Модрич может привнести в «Милан»?

– Все. У него невероятная карьера, и он по-прежнему чувствует себя способным играть на самом высоком уровне.

Когда игрок привносит свой опыт, команда может стать только сильнее. Лука не так молод, и я тоже, но мы можем привнести что-то новое.

Он может передать то, чему научился в Испании или Англии. Я могу сделать то же самое – в Премьер-лиге другая философия, и я могу объяснить, как там все устроено. Это может помочь нашим партнерам, – сказал де Брюйне.