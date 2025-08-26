Экс-защитник «Реала» Васкес станет игроком «Байера» (Фабрицио Романо)

Экс-защитник «Реала» Лукас Васкес станет игроком «Байера».

В июле 34-летний футболист покинул мадридский клуб , в составе которого выиграл 23 трофея. Он стал свободным агентом.

Как пишет инсайдер Фабрицио Романо , «Байер » уже договорился с игроком. Кроме того, состоялось и медицинское обследование.

О подписании контракта будет официально объявлено во вторник.

Со статистикой Васкеса можно ознакомиться здесь .