Экс-защитник «Реала» Васкес станет игроком «Байера» (Фабрицио Романо)
Экс-защитник «Реала» Лукас Васкес станет игроком «Байера».
В июле 34-летний футболист покинул мадридский клуб, в составе которого выиграл 23 трофея. Он стал свободным агентом.
Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, «Байер» уже договорился с игроком. Кроме того, состоялось и медицинское обследование.
О подписании контракта будет официально объявлено во вторник.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Фабрицио Романо
