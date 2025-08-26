13

Экс-защитник «Реала» Васкес станет игроком «Байера» (Фабрицио Романо)

Экс-защитник «Реала» Лукас Васкес станет игроком «Байера».

В июле 34-летний футболист покинул мадридский клуб, в составе которого выиграл 23 трофея. Он стал свободным агентом. 

Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, «Байер» уже договорился с игроком. Кроме того, состоялось и медицинское обследование.

О подписании контракта будет официально объявлено во вторник. 

Со статистикой Васкеса можно ознакомиться здесь

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Фабрицио Романо
