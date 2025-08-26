Слот о 3:2 с «Ньюкаслом»: «Не уверен, что это был футбольный матч – стандарт за стандартом. «Ливерпуль» выстоял. Великолепный гол Нгумоа, для 16-летнего он отлично завершает атаки»

Арне Слот подвел итоги игры «Ливерпуля» с «Ньюкаслом» (3:2) во 2-м туре АПЛ.

Победный гол на счету 16-летнего Рио Нгумоа . Английский вингер заменил Коди Гакпо на 6-й добавленной ко второму тайму минуте и забил на 100-й.

«Не уверен, что сегодня я вообще увидел футбольный матч. Все сводилось к стандартам за стандартами, длинным забросам. Тактика, о которой я говорил перед игрой, имела мало значения.

Но мне понравилось, как мы держались. Первые полчаса, 45 минут были очень тяжелыми, но команда не сломалась, мы выстояли.

Когда соперник остался вдесятером, можно было ожидать, что это станет для нас большим плюсом. Но если вратарь исполняет каждый стандарт, то численное преимущество почти не помогает. Поэтому нам было так непросто удержать счет 2:0.

Великолепный гол для 16-летнего парня. Для своего возраста Рио отлично завершил эпизод. В раздевалке кто-то сказал, что он мог бы сначала обработать мяч, но он настолько уверен в себе. Для своих лет он отлично завершает атаки», – сказал главный тренер «Ливерпуля ».

