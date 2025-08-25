«Рома» работает над трансфером Джорджа из «Челси». Вингер также интересен «Лейпцигу»
«Рома» интересуются вингером «Челси» Тайриком Джорджем.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, римский клуб продолжает работу над трансфером 19-летнего вингера.
«Переговоры с представителями игрока и «Челси» продолжаются, римляне предпочли бы оформить сделку на постоянной основе.
Интерес к Джорджу проявляют и клубы Бундеслиги – «РБ Лейпциг» и еще несколько команд, которые уже контактировали с агентами футболиста», – написал Романо.
В прошлом сезоне Джордж провел в АПЛ 8 матчей, забив один гол.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
