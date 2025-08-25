«Атлетико» не подпишет Сперцяна: «Не знаем об интересе к данному игроку. Закончили работу на рынке»
В «Атлетико» опровергли слухи об интересе к Эдуарду Сперцяну.
Ранее появилась информация о том, что мадридский клуб контактировал с окружением полузащитника «Краснодара».
«Не знаем об интересе к данному футболисту. Мы закончили работу на трансферном рынке. Нам больше не нужно привлекать новых игроков в этом сезоне», – заявили в пресс-службе «Атлетико».
В текущем сезоне Мир РПЛ Сперцян провел 6 матчей, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач. Его статистика – здесь.
Эдуард Сперцян: «У меня нет страха, что не получится попробовать себя в Европе. Нельзя говорить, что РПЛ – слабая и плохая»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
