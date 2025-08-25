В «Атлетико» опровергли слухи об интересе к Эдуарду Сперцяну.

Ранее появилась информация о том, что мадридский клуб контактировал с окружением полузащитника «Краснодара ».

«Не знаем об интересе к данному футболисту. Мы закончили работу на трансферном рынке. Нам больше не нужно привлекать новых игроков в этом сезоне», – заявили в пресс-службе «Атлетико ».

В текущем сезоне Мир РПЛ Сперцян провел 6 матчей, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач. Его статистика – здесь .

