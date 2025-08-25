«Локомотив» не ведет переговоры по Луза, сообщили в клубе: «Интереса к игроку нет»

В «Локомотиве» опровергли интерес к Имрану Луза из «Уотфорда».

Ранее L’Équipe сообщил , что московский клуб начал переговоры о трансфере полузащитника – сумма потенциальной сделки оценивалась примерно в 6 миллионов евро.

«Это неправда, «Локомотив » не ведет переговоров с «Уотфордом ». Интереса к игроку нет», – сообщили в пресс-службе железнодорожников.

В прошлом сезоне Луза провел 33 матча в Чемпионшипе, отметившись 2 голами и 5 ассистами. Его подробную статистику можно найти здесь .