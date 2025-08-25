«Локомотив» не ведет переговоры по Луза, сообщили в клубе: «Интереса к игроку нет»
В «Локомотиве» опровергли интерес к Имрану Луза из «Уотфорда».
Ранее L’Équipe сообщил, что московский клуб начал переговоры о трансфере полузащитника – сумма потенциальной сделки оценивалась примерно в 6 миллионов евро.
«Это неправда, «Локомотив» не ведет переговоров с «Уотфордом». Интереса к игроку нет», – сообщили в пресс-службе железнодорожников.
В прошлом сезоне Луза провел 33 матча в Чемпионшипе, отметившись 2 голами и 5 ассистами. Его подробную статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
