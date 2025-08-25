Кордоба о критике из-за реализации: «Некоторые журналисты слишком много говорят. Статистике уделяется много внимания – посмотрите на мою работу на поле»

Джон Кордоба высказался касательно критики из-за реализации моментов.

Нападающий «Краснодара » сделал дубль в матче Мир РПЛ против «Крыльев Советов » (6:0).

– Статический портал Opta на неделе поделился статистикой, которая указывала на вашу плохую реализацию. Вы на это обращали внимание? Столь эмоциональное празднование первого гола связано с этим?

– Да, все именно так. Я не говорю про всех, но есть некоторые журналисты, которые слишком много говорят.

Я уже прошел через свой сложный момент, который свойственен многим нападающим, эмоционально отпраздновал это, отметил для себя. А тому журналисту, который критиковал меня, ответил на поле.

– Это была статистика от портала Opta, а не конкретный журналист.

– Нет, я точно видел, что про меня писал один журналист. Какой? Я не могу вспомнить, как его зовут, к сожалению. Но сейчас я бы спросил у него – что теперь ты скажешь обо мне?

И хочу сказать дополнительно одну вещь. Иногда слишком много внимания уделяется статистике.

Посмотрите на всю ту работу, которую я проделываю на поле. Не на голы и ассисты, а именно на эту работу для команды и партнеров.

По итогам прошлого сезона мне дали награду лучшего игрока чемпионата, а в этом уже из-за 3-4 упущенных моментов началась критика в мою сторону. Считаю это не очень справедливым.

И я тот человек, который будет стараться трансформировать эту критику в конструктивные моменты, – сказал Джон Кордоба .

У «Краснодара» – 15 очков после после шести туров. Лучший старт в истории