  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кордоба о критике из-за реализации: «Некоторые журналисты слишком много говорят. Статистике уделяется много внимания – посмотрите на мою работу на поле»
25

Кордоба о критике из-за реализации: «Некоторые журналисты слишком много говорят. Статистике уделяется много внимания – посмотрите на мою работу на поле»

Джон Кордоба высказался касательно критики из-за реализации моментов.

Нападающий «Краснодара» сделал дубль в матче Мир РПЛ против «Крыльев Советов» (6:0).

– Статический портал Opta на неделе поделился статистикой, которая указывала на вашу плохую реализацию. Вы на это обращали внимание? Столь эмоциональное празднование первого гола связано с этим?

– Да, все именно так. Я не говорю про всех, но есть некоторые журналисты, которые слишком много говорят.

Я уже прошел через свой сложный момент, который свойственен многим нападающим, эмоционально отпраздновал это, отметил для себя. А тому журналисту, который критиковал меня, ответил на поле.

– Это была статистика от портала Opta, а не конкретный журналист.

– Нет, я точно видел, что про меня писал один журналист. Какой? Я не могу вспомнить, как его зовут, к сожалению. Но сейчас я бы спросил у него – что теперь ты скажешь обо мне?

И хочу сказать дополнительно одну вещь. Иногда слишком много внимания уделяется статистике.

Посмотрите на всю ту работу, которую я проделываю на поле. Не на голы и ассисты, а именно на эту работу для команды и партнеров.

По итогам прошлого сезона мне дали награду лучшего игрока чемпионата, а в этом уже из-за 3-4 упущенных моментов началась критика в мою сторону. Считаю это не очень справедливым.

И я тот человек, который будет стараться трансформировать эту критику в конструктивные моменты, – сказал Джон Кордоба.

У «Краснодара» – 15 очков после после шести туров. Лучший старт в истории

Увольнять ли Семака?43463 голоса
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
logoпремьер-лига Россия
logoКрылья Советов
logoКраснодар
logoДжон Кордоба
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Ньюкасл» – «Ливерпуль». 0:1 – Гравенберх забил дальним ударом! Онлайн-трансляция
392 минуты назадLive
Губерниев о словах Клаудиньо: «Для таких людей Россия-матушка как дойная корова. Иностранные спортсмены выступают здесь, получают деньги, а потом лицемерно что-то высказывают»
1310 минут назад
Дуглас Сантос, Луис Энрике, Рафинья, Каземиро, Алиссон вызваны в сборную Бразилии на матчи с Чили и Боливией, Неймар и игроки «Реала» – нет
5726 минут назад
Чемпионат Англии. «Ньюкасл» играет с «Ливерпулем»
111937 минут назадLive
«Динамо» Махачкала обратилось в ЭСК после матча с «Зенитом» из-за пенальти Мостового, фола Эраковича на Табидзе и удара Мантуана локтем в лицо Магомедову
1948 минут назад
Серия А стартовала! «Интер» принимает «Торино», «Удинезе» и «Верона» сыграли вничью
13651 минуту назадLive
Майну может рассмотреть уход из «МЮ», если предложение устроит клуб (Talksport)
2сегодня, 18:32
Ямаль выложил фото с певицей Никки Николь в ее день рождения – с эмодзи двух сердец. Сообщалось, что у вингера «Барсы» роман с 25-летней аргентинкой
46сегодня, 18:13Фото
«Бавария» и Deutsche Telekom продлили соглашение на 7 лет. Клуб получит до 455 млн евро за весь срок контракта
8сегодня, 18:03
«Наполи» договорился с Хейлундом. Переговоры с «МЮ» – на финальной стадии
32сегодня, 17:55
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Атлетик» обыграл «Райо Вальекано», «Севилья» принимает «Хетафе»
1957 минут назадLive
«Интер» – «Торино». 2:0 – Тюрам и Бастони забили. Онлайн-трансляция
1013 минут назадLive
«Ювентус» обсуждал с «ПСЖ» Бералдо. Туринцы интересуются защитником на случай ухода Келли
233 минуты назад
«Эвертон» купил 19-летнего Диблинга у «Саутгемптона» за 35+5 млн фунтов. Контракт с вингером – на 4 года
551 минуту назадФото
Мовсесьян об интересе к россиянам в Европе: «Идет посыл, что как только политическая ситуация изменится, много молодых игроков будут востребованы – Кисляк, Батраков, Раков»
11сегодня, 18:37
Первая лига. «Ротор» разгромил «Торпедо», «Урал» забил 4 гола «Волге»
37сегодня, 18:26
Медведев о желании Барриоса вернуться в Колумбию: «Лживая информация»
9сегодня, 18:23
Гурцкая о Сперцяне: «Краснодар» никуда его не отпустит. Как клуб, идущий за вторым титулом, продаст игрока в самом расцвете сил?»
12сегодня, 18:15
«Рома» работает над трансфером Джорджа из «Челси». Вингер также интересен «Лейпцигу»
1сегодня, 17:29
«Лидс» купил защитника «Лестера» Джастина за 8+2 млн фунтов
2сегодня, 17:16Фото