У Жиру 2 гола в двух матчах за «Лилль» в Лиге 1. 38-летний форвард забил победный мяч в игре с «Монако» на 91-й минуте, на 99-й не реализовал пенальти
Оливье Жиру забил в двух матчах Лиги 1.
Во 2-м туре чемпионата Франции «Лилль» дома обыграл «Монако» Александра Головина благодаря голу 38-летнего француза на 91-й минуте (1:0).
На 9-й компенсированной минуте Жиру мог удвоить счет, но не реализовал пенальти.
У форварда 2 гола в двух матчах Лиги 1 этого сезона. В прошлой игре он забил «Бресту» (3:3).
Жиру вернулся в Европу этим летом, покинув «Лос Анджелес».
Статистику Жиру можно увидеть здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
