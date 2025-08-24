Федорищев о 0:6 «Крыльев» с «Краснодаром»: «К судейству много вопросов, надо подавать жалобу. После матча был серьезный мужской разговор в раздевалке»

Глава Самарской области прокомментировал разгромное поражение «Крыльев Советов».

В 6-м туре Мир РПЛ самарцы уступили «Краснодару » со счетом 0:6.

«Так нельзя, мужики!

«Крылья Советов » – «Краснодар» – 0:6. Непросто подбирать слова. Очень сильный соперник, чемпион страны, невезение, не реализовали свои моменты, судейство (у меня, как и у многих поклонников «Крыльев», тоже много вопросов: считаю, что клубу надо подавать жалобу) – никаких отговорок тут быть не может. На своем поле, при многочисленных болельщиках.

После матча зашел в раздевалку нашей команды. Серьезный мужской разговор без лишних глаз и ушей. Пусть этот очень болезненный удар позволит команде сделать правильные выводы и в дальнейшем стать сильнее.

Впереди непростой календарь. «Крылья», надо собраться и реабилитироваться перед родными болельщиками. Только «Крылья», только победа!

P.S. Во втором тайме смотрел матч на трибуне вместе с юными воспитанниками «Академии «КС». Пожелал ребятам успехов», – написал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.