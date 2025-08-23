Эдегор травмировал плечо в 1-м тайме игры «Арсенала» с «Лидсом», Сака повредил бедро во 2-м. В следующем туре – «Ливерпуль»
Мартин Эдегор не доиграл первый тайм встречи с «Лидсом» из-за повреждения.
Капитан «Арсенала» травмировал плечо на 27-й минуте матча 2-го тура чемпионата Англии. Он продолжил матч, но на 38-й все же уступил место на поле Итану Нванери.
В прошлом сезоне Эдегор провел 30 матчей в АПЛ и сделал 8 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
На 51-й минуте заднюю поверхность бедра повредил еще один ключевой футболист «Арсенала» – Букайо Сака. Его заменили на Леандро Троссарда.
В следующем туре «Арсенал» встретится с «Ливерпулем», действующим чемпионом Англии.
Увольнять ли Семака?34537 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости