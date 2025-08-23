Эдегор травмировал плечо в 1-м тайме игры «Арсенала» с «Лидсом», Сака повредил бедро во 2-м. В следующем туре – «Ливерпуль»

Мартин Эдегор не доиграл первый тайм встречи с «Лидсом» из-за повреждения.

Капитан «Арсенала » травмировал плечо на 27-й минуте матча 2-го тура чемпионата Англии. Он продолжил матч, но на 38-й все же уступил место на поле Итану Нванери .

В прошлом сезоне Эдегор провел 30 матчей в АПЛ и сделал 8 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

На 51-й минуте заднюю поверхность бедра повредил еще один ключевой футболист «Арсенала» – Букайо Сака. Его заменили на Леандро Троссарда.

В следующем туре «Арсенал» встретится с «Ливерпулем», действующим чемпионом Англии.