У 19-летнего Глебова 4+1 в 6 последних матчах за ЦСКА. Хавбек забил и ассистировал Алвесу в 1-м тайме игры с «Акроном»
Кирилл Глебов забил 4-й гол за ЦСКА в сезоне.
В матче 6-го тура Мир РПЛ против «Акрона» 19-летний полузащитник отдал голевой пас на Матеуса Алвеса, открывшего счет на 6-й минуте, а затем забил на 19-й.
В 6 последних матчах за ЦСКА во всех турнирах на счету Глебова 4 гола и ассист. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Акрон» (2:0, первый тайм).
Увольнять ли Семака?40135 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости