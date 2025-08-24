У 19-летнего Глебова 4+1 в 6 последних матчах за ЦСКА. Хавбек забил и ассистировал Алвесу в 1-м тайме игры с «Акроном»

Кирилл Глебов забил 4-й гол за ЦСКА в сезоне.

В матче 6-го тура Мир РПЛ против «Акрона » 19-летний полузащитник отдал голевой пас на Матеуса Алвеса , открывшего счет на 6-й минуте, а затем забил на 19-й.

В 6 последних матчах за ЦСКА во всех турнирах на счету Глебова 4 гола и ассист. Подробную статистику игрока можно найти здесь .

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Акрон» (2:0, первый тайм).