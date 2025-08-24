«Шанхай» Слуцкого вернулся на первое место в Суперлиге Китая. Команда обошла «Порт», сыгравший вничью с «Тяньцзинем»
«Шанхай Шэньхуа» возглавил таблицу чемпионата Китая.
Команда Леонида Слуцкого вышла на первое место в субботу после победы над «Циндао Хайню» (2:0), сегодня «Порт», у которого был матч в запасе, сыграл вничью с «Тяньцзинем» (1:1). Таким образом, «Шанхай Шэньхуа» не опустится ниже первого места по итогам 22 тура.
В следующем матче «Шанхай» Слуцкого 31 августа сыграет в гостях с «Уханем», начало в 14:00 по московскому времени.
