Фанаты «Сантоса» прорвались на базу команды после 0:6 от «Васко» и поговорили с Неймаром: «Ты один из величайших игроков мира. Если ты плачешь, представь, каково остальным, брат»

Фанаты «Сантоса» предъявляли претензии Неймару после разгромного поражения.

Клуб из штата Сан-Паулу проиграл «Васко да Гама» со счетом 0:6 в чемпионате Бразилии.

Во вторник недовольные болельщики прорвались на парковку на базе «Сантоса », сломав одни из въездных ворот. Для пресечения беспорядков была вызвана военная полиция, но фанаты все равно смогли добраться до стоянки, где поговорили с нападающим Неймаром и спортивным директором Алешандре Маттосом.

«Мы пытаемся изменить ситуацию», – сказал футболист.

Один из фанатов обратился к 33-летнему форварду: «Ты звезда этой команды. Ты один из величайших игроков на планете. Если ты плачешь, представь, каково этим парням. Представь, каково остальным парням, брат. Если ты будешь спорить с фанатом, ты дашь любому присутствующему здесь игроку возможность спорить с фанатом».