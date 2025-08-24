У «Барсы» 7-й камбэк в Ла Лиге при Флике. «Блауграна» впервые победила благодаря автоголу в добавленное время
«Барселона» одержала 7 волевых побед в Ла Лиге при тренере Ханси Флике.
В субботу каталонцы сделали камбэк в матче с «Леванте» (3:2), уступая 0:2 по ходу игры. Немец возглавляет «блауграну» с сезона-2024/25.
Кроме того, впервые в истории Ла Лиги «Барселона» выиграла матч благодаря автоголу в добавленное время.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Mister Chip
