  • У «Барсы» 7-й камбэк в Ла Лиге при Флике. «Блауграна» впервые победила благодаря автоголу в добавленное время
14

У «Барсы» 7-й камбэк в Ла Лиге при Флике. «Блауграна» впервые победила благодаря автоголу в добавленное время

«Барселона» одержала 7 волевых побед в Ла Лиге при тренере Ханси Флике.

В субботу каталонцы сделали камбэк в матче с «Леванте» (3:2), уступая 0:2 по ходу игры. Немец возглавляет «блауграну» с сезона-2024/25.

Кроме того, впервые в истории Ла Лиги «Барселона» выиграла матч благодаря автоголу в добавленное время.

Увольнять ли Семака?35946 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Mister Chip
