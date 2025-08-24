  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-судья Бурруль о Тчуамени и Бальде: «Рука Алекса сложена в букву L и увеличивает площадь тела, а у Орельена она в вертикальном положении. Очевидно, что считается рукой, а что нет»
107

Экс-судья Бурруль о Тчуамени и Бальде: «Рука Алекса сложена в букву L и увеличивает площадь тела, а у Орельена она в вертикальном положении. Очевидно, что считается рукой, а что нет»

Экс-судья Бурруль сравнил попадания в руку Алексу Бальде и Орельену Тчуамени.

«Барселона» обыграла «Леванте» во 2-м туре Ла Лиги (3:2). 

В добавленное к первой половине время мяч после удара Хосе Луиса Моралеса попал в руку защитнику Алехандро Бальде. Главный судья Алехандро Эрнандес Эрнандес изучил повтор и назначил одиннадцатиметровый, который сам Моралес и реализовал.

В майском класико случился похожий эпизод, когда мяч попал в руку хавбеку «Реала» Тчуамени после удара Феррана Торреса. Альфонсо Перес Бурруль объяснил, почему в одном случае был назначен пенальти, а в другом нет. 

«Рука Бальде сложена в букву L и увеличивает площадь тела. Явный пенальти. Было бы иначе, если бы рука была в вертикальном положении.

В сравнении с Тчуамени, это явная рука, ситуация наглядно показывает, что считается рукой, а что нет», – сказал экс-судья Альфонсо Перес Бурруль. 

Увольнять ли Семака?35951 голос
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
logoсудьи
logoЛа Лига
Альфонсо Перес Бурруль
logoОрельен Тчуамени
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoАлекс Бальде
logoЛеванте
Алехандро Эрнандес Эрнандес
видеоповторы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Педри о руке Бальде: «У Тчуамени была очевидная игра рукой в прошлом сезоне, а сегодня – нет, но судьи ставят пенальти. Я этого не понимаю»
65вчера, 22:20
Лапочкин о фоле Рамиреса на Роналдо: «Красная за лишение возможности забить – никакой попытки сыграть в мяч у игрока «Локо». Почему Чебан отстаивал желтую, непонятно»
13вчера, 21:25
Экс-судья Фернандес о пенальти в ворота «Барсы»: «Бальде не пытался увеличить площадь тела. Спорная рука, не намеренная, хотя свистнуть можно»
16вчера, 21:06
Главные новости
Чуквуэмека переходит в «Боруссию» из «Челси» за 25 млн евро c бонусами
4 минуты назад
Доннарумма согласовал личные условия с «Ман Сити». Сумма сделки составит менее 50 млн евро
1325 минут назад
Де Дзерби о Рабьо: «Есть шанс, что все вернется на круги своя. Адриен – хороший человек, говорящие об экономической составляющей лгут, я готов на все, чтобы решить проблему»
833 минуты назад
«Иностранцы не хотят развития футбола в России – они хотят заработать на России. Станкович – великий футболист, но поведение его не красит». Попов о тренере «Спартака»
2239 минут назад
Серия А стартовала! «Ювентус» против «Пармы», «Аталанта» примет «Пизу», «Интер» сыграет с «Торино» в понедельник
70сегодня, 07:30
Вспомните 6 команд, которые провели в РПЛ всего один сезон?
сегодня, 07:00Тесты и игры
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна против «Эспаньола»
38сегодня, 06:55
«Игрок «Зенита» фолил до того, как я начал хватать. Почему-то не отмотали до этого момента. Игра разделилась на до и после пенальти». Кагермазов из «Махачкалы» про 0:4
55сегодня, 06:39
Победы «Зенита» и «Спартака», осечка «Локо», камбэк «Барсы», проигрыш «Ман Сити», Шарапова в Зале славы, гибель альпинистки Наговициной и другие новости
14сегодня, 06:10
Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Фулхэма», «Ливерпуль» сыграет с «Ньюкаслом» в понедельник
605сегодня, 06:03
Ко всем новостям
Последние новости
Артета рассказал, что Эзе позвонил ему перед трансфером из «Тоттенхэма»: «Это показывает, как сильно он хотел перейти в «Арсенал»
6 минут назад
Бундеслига стартовала! «Боруссия» Менхенгладбах против «Гамбурга», «Майнц» – «Кельн»
8714 минут назад
Стример Мэддисон: «Я всегда верил в Карпина. Моя критика пошла на пользу»
318 минут назад
«Милан» предложил «Спортингу» 27 млн евро за 20-летнего форварда Хардера
221 минуту назад
Игрок «КАМАЗа» Голыбин забил «Уфе» после выхода на замену. Это первый гол 19-летнего хавбека за клуб
41 минуту назадВидео
МЛС. «Атланта» Миранчука примет «Торонто», «Канзас Сити» Шапи встретится с «Сиэтлом», «Интер Майами» без Месси сыграл 1:1 с «Ди Си Юнайтед»
1851 минуту назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Лилля», «Ренн» против «Лорьяна»
2256 минут назад
Артета о травмах «Арсенала»: «Прошло лишь 2 недели, а мы уже потеряли Хавертца, Эдегора и Сака. В АПЛ нужно быть хорошо укомплектованными»
6сегодня, 07:48
«Овьедо» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
8сегодня, 07:25
Мюллер забил 1-й гол в МЛС – в 2-м матче. Хавбек «Ванкувера» реализовал пенальти на 90+14
7сегодня, 07:15