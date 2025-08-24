Экс-судья Бурруль о Тчуамени и Бальде: «Рука Алекса сложена в букву L и увеличивает площадь тела, а у Орельена она в вертикальном положении. Очевидно, что считается рукой, а что нет»

Экс-судья Бурруль сравнил попадания в руку Алексу Бальде и Орельену Тчуамени.

«Барселона » обыграла «Леванте » во 2-м туре Ла Лиги (3:2).

В добавленное к первой половине время мяч после удара Хосе Луиса Моралеса попал в руку защитнику Алехандро Бальде. Главный судья Алехандро Эрнандес Эрнандес изучил повтор и назначил одиннадцатиметровый, который сам Моралес и реализовал.

В майском класико случился похожий эпизод , когда мяч попал в руку хавбеку «Реала » Тчуамени после удара Феррана Торреса. Альфонсо Перес Бурруль объяснил, почему в одном случае был назначен пенальти, а в другом нет.

«Рука Бальде сложена в букву L и увеличивает площадь тела. Явный пенальти. Было бы иначе, если бы рука была в вертикальном положении.

В сравнении с Тчуамени, это явная рука, ситуация наглядно показывает, что считается рукой, а что нет», – сказал экс-судья Альфонсо Перес Бурруль.