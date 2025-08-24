Экс-судья Бурруль о Тчуамени и Бальде: «Рука Алекса сложена в букву L и увеличивает площадь тела, а у Орельена она в вертикальном положении. Очевидно, что считается рукой, а что нет»
«Барселона» обыграла «Леванте» во 2-м туре Ла Лиги (3:2).
В добавленное к первой половине время мяч после удара Хосе Луиса Моралеса попал в руку защитнику Алехандро Бальде. Главный судья Алехандро Эрнандес Эрнандес изучил повтор и назначил одиннадцатиметровый, который сам Моралес и реализовал.
В майском класико случился похожий эпизод, когда мяч попал в руку хавбеку «Реала» Тчуамени после удара Феррана Торреса. Альфонсо Перес Бурруль объяснил, почему в одном случае был назначен пенальти, а в другом нет.
«Рука Бальде сложена в букву L и увеличивает площадь тела. Явный пенальти. Было бы иначе, если бы рука была в вертикальном положении.
В сравнении с Тчуамени, это явная рука, ситуация наглядно показывает, что считается рукой, а что нет», – сказал экс-судья Альфонсо Перес Бурруль.