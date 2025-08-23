«Милан» впервые с 2019-го проиграл в 1-м туре Серии А. «Россонери» не побеждают «Кремонезе» с 1996 года и уступили впервые с 1994-го
«Милан» потерпел поражение в стартовом туре Серии А.
Команда Массимилиано Аллегри уступила на своем поле «Кремонезе» – 1:2.
В последний раз «россонери» начинали чемпионат с поражения в 2019 году.
«Милан» не может обыграть «Кремонезе» с 1996 года. В 2023 году они сыграли вничью со счетом 1:1, в 2022-м – 0:0. Больше в XXI веке клубы не встречались.
Последняя победа «Кремонезе» над миланцами до этого дня была в 1994 году.
Александр Суряев
Источник: Спортс”
