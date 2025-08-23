39-летний Модрич – самый возрастной дебютант в истории Серии А. Хавбек вышел в старте «Милана» в матче с «Кремонезе»

Лука Модрич стал самым возрастным дебютантом в истории Серии А.

Полузащитник «Милана » вышел в стартовом составе на матч с «Кремонезе » в 1-м туре (1:1, второй тайм) в возрасте 39 лет, 11 месяцев и 14 дней.

Модрич перешел в «Милан» этим летом после окончания срока контракта с «Реалом ».