Миллер вручил Семаку подарок по случаю 300 матчей во главе «Зенита» – коллаж из фотографий тренера

Алексей Миллер вручил Сергею Семаку подарок за 300 матчей во главе «Зенита».

Юбилейная игра состоялась в 9 августа на выезде с «Ахматом» (0:1) в Мир РПЛ .

Сегодня петербуржцы на своем поле разгромили «Динамо» Махачкала (4:0).

После матча глава «Газпрома» Алексей Миллер в раздевалке вручил Семаку коллаж из фотографий главного тренера «Зенита ».

Фото: t.me/fczenit