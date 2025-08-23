«Локомотив» потерял очки в двух турах подряд. Команда Галактионова еще не проигрывала в чемпионате – 4 победы, 2 ничьих

«Локомотив» продлил серию без поражений с начала сезона Мир РПЛ до шести матчей.

Команда Михаила Галактионова сыграла вничью с «Ростовом » (3:3) в 6-м туре, пропустив на 98-й минуте.

Железнодорожники потеряли очки в двух играх чемпионата подряд – ранее была ничья с «Балтикой» (1:1). До этого у москвичей было четыре победы.

С 14 очками «Локомотив » на данный момент идет на первом месте в таблице, но может его упустить по итогам тура.