Игорь Осинькин: «Зенит» ушел от игры, где Глушенков мог быть ярким и полезным. Он приходил в клуб в качестве лучшего футболиста страны наравне с Тюкавиным»
– Последние несколько матчей Глушенкова вообще не выпускают на поле и он, конечно, тяжело переносит эту ситуацию.
Он приходил в «Зенит» в качестве лучшего футболиста страны наравне с Тюкавиным. Он хочет выигрывать трофеи и доказывать, что его недооценивают.
– Почему он оказался на скамейке?
– В «Зените» ушли от той игры, где Глушенков мог быть максимально ярким и полезным.
И я бы не сказал, что команда стала показывать лучший футбол. Фактически «Зенит» играет с двумя восьмерками, Венделом и Жерсоном, а Максим – десятка.
Сейчас все три центральных полузащитника играют слишком низко, не хватает давления между линиями плюс немножко изменилась роль фланговых нападающих.
Условно говоря, такая игра больше подходит для Соболева, чем для Глушенкова, – сказал бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин.