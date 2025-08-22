Менхенгладбахская «Боруссия» ведет переговоры с Рейной. Хавбек «Дортмунда» открыт к переходу
Клуб ведет переговоры о подписании контракта с полузащитником «Боруссии» Дортмунд, сообщает The Athletic.
Действующее соглашение 22-летнего игрока истекает следующим летом. В клубе считают, что его долгосрочное продление нецелесообразно ни для одной из сторон.
Отмечается, что Рейна открыт для перехода, поскольку стремится к более регулярной игре в основном составе в преддверии ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
С начала сезона-2021/22 американец вышел в стартовом составе дортмундцев всего в 14 матчах Бундеслиги. Вторую половину прошлого сезона он провел в аренде в «Ноттингем Форест», сыграв в 10 матчах.
Подробнее статистику Джованни можно изучить по ссылке.
«Парма» предложила 6+ млн евро за Рейну. «Боруссия» требует чуть больше за хавбека