Менхенгладбахская «Боруссия» ведет переговоры с Рейной. Хавбек «Дортмунда» открыт к переходу

Джованни Рейна может перейти в «Боруссию» Менхенгладбах.

Клуб ведет переговоры о подписании контракта с полузащитником «Боруссии » Дортмунд, сообщает The Athletic.

Действующее соглашение 22-летнего игрока истекает следующим летом. В клубе считают, что его долгосрочное продление нецелесообразно ни для одной из сторон.

Отмечается, что Рейна открыт для перехода, поскольку стремится к более регулярной игре в основном составе в преддверии ЧМ-2026 , который пройдет в США , Канаде и Мексике.

С начала сезона-2021/22 американец вышел в стартовом составе дортмундцев всего в 14 матчах Бундеслиги. Вторую половину прошлого сезона он провел в аренде в «Ноттингем Форест», сыграв в 10 матчах.

Подробнее статистику Джованни можно изучить по ссылке .

