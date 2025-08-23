«Боруссия» Менхенгладбах покупает Рейну у «Дортмунда» за 3+4 млн евро

Джованни Рейна перейдет из дортмундской «Боруссии» в менхенгладбахскую.

Клубы согласовали трансфер 22-летнего полузащитника, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Сумма сделки составит 3 миллиона евро, также предусмотрены бонусные выплаты в размере 4 млн евро. Сам футболист уже дал согласие на переход в «Гладбах ». Сегодня он пройдет медосмотр.

В прошлом сезоне Бундеслиги американец провел 16 матчей и забил 2 гола. Его статистика – здесь .