Игрок «Ротора-2» Балдов забил брянскому «Динамо» прямым ударом с углового. Это первый гол в сезоне для защитника
Артем Балдов забил красивый гол брянскому «Динамо».
21-летний защитник отличился в матче 20-го тура группы 3 Leon Второй лиги Б между «Ротором-2» и брянским «Динамо» (2:2). На 31-й минуте встречи Балдов сравнял счет прямым ударом с углового, это его первый гол в сезоне-2025.
После 20 туров группы 3 Второй лиги Б «Ротор-2» идет 11-м в таблице, «Динамо» находится на 3-й строчке.
В следующем матче волгоградцы 31 августа примут «Квант», клуб из Брянска за день до этого примет «Металлург».
Опубликовал: Вадим Высоцкий
