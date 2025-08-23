Роналду забил 939-й гол в карьере – «Аль-Ахли» с пенальти в финале Суперкубка Саудовской Аравии

Криштиану Роналду забил 939-й гол в карьере.

Нападающий «Аль-Насра » открыл счет в матче против «Аль-Ахли » в финале Суперкубка Саудовской Аравии (1:1, перерыв), реализовав пенальти на 41-й минуте.

Теперь на счету 40-летнего футболиста 801 гол на клубном уровне. Он также забил 138 мячей за сборную Португалии.

С подробной статистикой Роналду можно ознакомиться здесь .