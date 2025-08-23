  • Спортс
  Юсупов о легионерах «Зенита»: «Возможно, у клуба нет такого поколения, как у «Локомотива» и ЦСКА. В «Зените» не дураки сидят, они ставят сильнейших»
Юсупов о легионерах «Зенита»: «Возможно, у клуба нет такого поколения, как у «Локомотива» и ЦСКА. В «Зените» не дураки сидят, они ставят сильнейших»

Артур Юсупов высказался о большом количестве иностранцев в «Зените».

Бывший полузащитник сборной России Артур Юсупов в разговоре с «СЭ» высказался о количестве иностранцев в составе «Зенита».

– В составе «Зенита» на матч против «Спартака» вышло 10 иностранцев, как вы относитесь к такому количеству легионеров?

– По-разному можно на это смотреть. У «Локомотива» и ЦСКА есть хорошие молодые игроки. Если они в порядке, то должны играть. А если просто молодой русский выходит на поле... Не то чтобы ЦСКА и «Локомотиву» повезло, наоборот, у них качественные академии, которые вырастили этих игроков, это поколение.

Возможно, у «Зенита» просто нет такого поколения. Поэтому выходят лучшие. Если это бразильцы, то это просто настоящая конкуренция. Там не играют из-за паспорта. Думаю, в «Зените» не дураки сидят. Они ставят на данный момент сильнейших, а с другими, возможно, было бы хуже, – сказал экс-игрок петербургского клуба.

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
