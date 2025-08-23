Генич о будущем Семака в «Зените»: «Кредит доверия достаточно высокий, в него продолжают верить. До зимы точно никаких телодвижений быть не может»
Константин Генич поделился мыслями о будущем Сергея Семака в «Зените».
«Кредит доверия достаточно высокий, в него продолжают верить. До зимы точно никаких телодвижений быть не может.
Сергею Богдановичу непросто. Когда такое количество футболистов, как кажется, с гонором... Глушенков, Мостовой заслуживают права играть регулярно.
Непросто это все контролировать. Непросто на самом деле — держать контроль над раздевалкой», – сказал комментатор «Матч ТВ».
«Зенит» занимает 9-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 6 очков после 5 туров.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
