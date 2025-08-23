«Арсенал» отдал вратаря сборной Эстонии Хейна «Вердеру» в аренду

«Вердер» усилился вратарем «Арсенала».

Немецкий клуб объявил о переходе Карла Хейна на правах аренды. Ранее «Вердер » продал голкипера Михаэля Цеттерера «Айнтрахту».

Прошлый сезон Хейн провел в «Вальядолиде» на правах аренды. В рамках Ла Лиги игрок сборной Эстонии провел 31 матч и пропустил 68 голов.

Фото: https://www.werder.de/