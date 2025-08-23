«Арсенал» отдал вратаря сборной Эстонии Хейна «Вердеру» в аренду
«Вердер» усилился вратарем «Арсенала».
Немецкий клуб объявил о переходе Карла Хейна на правах аренды. Ранее «Вердер» продал голкипера Михаэля Цеттерера «Айнтрахту».
Прошлый сезон Хейн провел в «Вальядолиде» на правах аренды. В рамках Ла Лиги игрок сборной Эстонии провел 31 матч и пропустил 68 голов.
Фото: https://www.werder.de/
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Вердера»
