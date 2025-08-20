«Айнтрахт» купил вратаря «Вердера» Цеттерера за 5+0,8 млн евро. Контракт – на 4 года
«Айнтрахт» подписал Михаэля Цеттерера.
Клуб из Франкфурта объявил о трансфере 30-летнего вратаря «Вердера». Стороны заключили контракт на 4 года.
По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, сумма сделки составила 5 миллионов евро. Также предусмотрены бонусные выплаты в размере 800 тысяч евро.
В прошлом сезоне Бундеслиги Цеттерер провел 34 матча и пропустил 57 голов.
Увольнять ли Семака?6260 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Айнтрахта»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости