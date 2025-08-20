«Айнтрахт» купил вратаря «Вердера» Цеттерера за 5+0,8 млн евро. Контракт – на 4 года

«Айнтрахт» подписал Михаэля Цеттерера.

Клуб из Франкфурта объявил о трансфере 30-летнего вратаря «Вердера ». Стороны заключили контракт на 4 года.

По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, сумма сделки составила 5 миллионов евро. Также предусмотрены бонусные выплаты в размере 800 тысяч евро.

В прошлом сезоне Бундеслиги Цеттерер провел 34 матча и пропустил 57 голов.

Фото: https://profis.eintracht.de/