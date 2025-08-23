Акинфеев о том, почему ЦСКА трудно бороться за чемпионство: «Вроде команда собирается, потом раз – 6 человек ушли. Мы претенденты уже 7-8 лет, а золотом и не пахнет»

Игорь Акинфеев объяснил, почему ЦСКА трудно бороться за победу в Мир РПЛ.

В прошлом сезоне под руководством Марко Николича ЦСКА занял 3-е место в РПЛ , а также победил в Фонбет Кубке России. Этим летом команду возглавил Фабио Челестини.

– Все были в восхищении от игры ЦСКА во второй части прошлого сезона, все говорили, что в этом сезоне это явный претендент на золото. Но потом поменялся тренер. Цели изменились или остались теми же?

– ЦСКА – претендент на золото уже семь или восемь лет, как все говорят, а по факту золотом не пахнет. Поэтому про золото мы говорить не будем. Мне очень хочется видеть сильный, стабильный ЦСКА. Вот в этом заключается золотая команда, которая может ей стать.

Мне кажется, нереально что‑то сделать, когда ты меняешь на протяжении сезона, из сезона в сезон пять, шесть, семь, восемь, девять футболистов, каждый раз у тебя новая команда. Хорошо, в том году мы заняли третье место, выиграли Кубок, в этом году Суперкубок выиграли. Но чтобы стать чемпионом, нужна стабильная команда, которая будет на протяжении трех‑четырех лет строиться, а потом она должна выстрелить.

Глядя на тот же «Зенит », который строился, – они шесть лет подряд были чемпионами. «Краснодар » – два года, первый год не дотянули, в том году стали [чемпионами], практически одной и той же командой. То есть точечное усиление, а у нас постоянно вот эта чехарда, которая не позволяла, как мне кажется, стабилизировать какой‑то баланс.

Вроде команда собирается, раз – шесть человек ушли. Потом опять шесть человек пришли, через полгода четыре человека ушли, потом опять семь человек пришли… И вот так все время. Мне кажется, так нереально замахнуться на что‑то высокое, – сказал вратарь ЦСКА.