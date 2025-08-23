Мареска о 5:1 с «Вест Хэмом»: «Челси» здорово отреагировал на пропущенный гол. Радует, что команда уверенно придерживалась плана на игру»

Энцо Мареска оценил разгром «Вест Хэма» (5:1) в 2-м туре АПЛ.

«Я очень рад и впечатлен, особенно учитывая, что начали мы не лучшим образом. Травма Коула [Палмера], пропущенный гол на 6-й минуте, но мы здорово отреагировали благодаря прессингу.

Было видно, как команда уверенно придерживалась плана на игру как с мячом, так и без него. Игроки продолжали в том же духе, и меня это весьма радует», – сказал тренер «Челси ».