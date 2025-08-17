Доннарумма не попал в заявку «ПСЖ» на 1-й тур Лиги 1, Сафонов и Шевалье – в составе
«ПСЖ» опубликовал заявку без Джанлуиджи Доннаруммы на 1-й тур Лиги 1 с «Нантом».
В заявку не включен вратарь Джанлуиджи Доннарумма, который может покинуть парижский клуб.
При этом в список игроков, которые могут сыграть, попали голкиперы Люка Шевалье и Матвей Сафонов.
Матч «Нанта» и «ПСЖ» состоится сегодня, начало – в 21:45 по московскому времени.
Изображение: x.com/PSG_English
«Кто-то решил, что я не могу быть частью команды». Доннарумма объявил об уходе из «ПСЖ»
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт «ПСЖ» в X
