Доннарумма не попал в заявку «ПСЖ» на 1-й тур Лиги 1, Сафонов и Шевалье – в составе

«ПСЖ» опубликовал заявку без Джанлуиджи Доннаруммы на 1-й тур Лиги 1 с «Нантом».

В заявку не включен вратарь Джанлуиджи Доннарумма , который может покинуть парижский клуб.

При этом в список игроков, которые могут сыграть, попали голкиперы Люка Шевалье и Матвей Сафонов .

Матч «Нанта» и «ПСЖ » состоится сегодня, начало – в 21:45 по московскому времени.

Изображение: x.com/PSG_English

