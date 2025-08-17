Фото
10

Доннарумма не попал в заявку «ПСЖ» на 1-й тур Лиги 1, Сафонов и Шевалье – в составе

«ПСЖ» опубликовал заявку без Джанлуиджи Доннаруммы на 1-й тур Лиги 1 с «Нантом».

В заявку не включен вратарь Джанлуиджи Доннарумма, который может покинуть парижский клуб.

При этом в список игроков, которые могут сыграть, попали голкиперы Люка Шевалье и Матвей Сафонов.

Матч «Нанта» и «ПСЖ» состоится сегодня, начало – в 21:45 по московскому времени.

Изображение: x.com/PSG_English

«Кто-то решил, что я не могу быть частью команды». Доннарумма объявил об уходе из «ПСЖ»

«ПСЖ» все делает правильно

А что теперь делать со Станковичем?9402 голоса
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт «ПСЖ» в X
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoЛюка Шевалье
logoМатвей Сафонов
logoНант
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Самые вероятные трансферы: Доннарумма определился, «МЮ» выбрал опорника, Родриго удивит
12вчера, 21:35
«Галатасарай» предложил 10 млн евро за Эдерсона. «Ман Сити» хочет больше
9вчера, 08:18
Мостовой о конкуренции Сафонова с Шевалье в «ПСЖ»: «С уходом Доннаруммы для Матвея ничего не поменялось. Видимо, так же будет вторым номером»
1115 августа, 05:52
Главные новости
«Манчестер Юнайтед» стартует в АПЛ с тяжелого соперника – на «Олд Траффорд» в статусе фаворита приезжает «Арсенал»
1 минуту назадРеклама
Орлов о двойном касании Барко: «Спартак» сам виноват! Зачем так заливать поле, почему оно такое болотистое? Оказали своей команде медвежью услугу»
2223 минуты назад
Чемпионат России. «Динамо» против ЦСКА, «Краснодар» сыграет с «Сочи», «Акрон» принимает «Оренбург»
215531 минуту назадLive
Семак о возможном конфликте с Глушенковым: «Кто это говорит? СМИ? Если нет точных фамилий, кто говорит, это не имеет никаких оснований»
2747 минут назад
«Балотелли – самый сумасшедший тусовщик. Однажды мы кололи орехи головами на вечеринке. Я раскроил себе лоб, а он умирал от смеха». Рами о Марио
1252 минуты назад
Геннадий Орлов: «Соболев незаменим в «Зените», полезен в каждом матче. Самый мотивированный игрок команды, борется!»
48сегодня, 09:45
Мостовой считает, что Станковича и Семака не уволят после игры «Спартак» – «Зенит»: «Обе команды хорошо играли и набрали по очку. Начинают показывать хороший футбол»
23сегодня, 09:25
АПЛ стартовала! «МЮ» против «Арсенала», «Челси» сыграет с «Кристал Пэлас»
731сегодня, 09:20
«Себе на проезд оставь». Соболев – болельщику в инстаграме на вопрос «Денег дать?»
77сегодня, 08:59Фото
Федора Смолова забанили на Твиче. Ранее футболист угрожал сопернику «приехать в Саратов и дать леща»
31сегодня, 08:58
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Германии. «Шальке» против «Локомотива» из Лейпцига, «Айнтрахт» играет с «Энгерсом»
101 минуту назадLive
«У «Динамо» перед ЦСКА нет преимуществ. Армейцы – фавориты, у них лучше игра, состав поприличнее, но будет ничья 1:1». Терехин о дерби
110 минут назад
Умер 72-летний болельщик, которому стало плохо на игре «Брайтона» и «Фулхэма»
113 минут назад
Первый тренер Соболева: «Что можно сделать с фанатами? Постоянные оскорбления, слова про деньги. При чем тут деньги? Зачем отвечать на провокации, если люди с головой не дружат?»
629 минут назад
«Акрон» – «Оренбург». Дзюба играет. Онлайн-трансляция
230 минут назадLive
«Роме» интересен Маласиа. Клуб сделал запрос по защитнику «МЮ» в ходе переговоров по Санчо
1037 минут назад
«Динамо» – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 18:00
13сегодня, 10:00
«Аталанта» предложила «Интеру» 16 млн евро за Залевского. Миланцы готовы продать хавбека
11сегодня, 09:53
«Рома» арендует Бэйли у «Астон Виллы» за 3 млн евро с выкупом за 20 млн
2сегодня, 09:43
«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
8сегодня, 09:40