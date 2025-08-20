«Ман Сити» и «ПСЖ» начали переговоры по Доннарумме. «Горожане» могут купить вратаря за 23-25 млн евро (Альфредо Педулла)

«Манчестер Сити» связался с «ПСЖ» насчет Джанлуиджи Доннаруммы.

Инсайдер Альфредо Педулла сообщает, что «горожане» начали прямые переговоры с парижанами в последние дни.

Изначально клуб Лиги 1 запрашивал 45-50 млн евро, но английская команда столько платить не собирается. Отмечается, что, возможно, в конечном счете Доннарумма будет продан за полцены, тем более это позволит «ПСЖ» сэкономить на его зарплате.