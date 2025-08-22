Де Лаурентис предложил сократить Серию А до 16 команд: «Это исключило бы матчи, собирающие лишь несколько тысяч зрителей у телевизоров. Вырастет ценность других игр»

Аурелио Де Лаурентис предложил сократить Серию А до 16 команд.

«Система разрушена по всей Европе, и чтобы погасить огромные долги, нужны революционные и быстрые реформы. Играется все больше матчей, для этого требуется все больше игроков, а это ведет к еще большим расходам.

Я надеюсь, что в Серии A останется 16 команд, как в 1986 году, и это позволит предотвратить износ игроков – главного актива клубов – и падение их ценности. Турнир на 16 команд также исключил бы те матчи, которые собирают лишь несколько тысяч зрителей у телевизоров и подрывают коммерческую привлекательность нашего футбола.

Многие утверждают, что это снизит доходы, но это неправда, потому что возрастет ценность других матчей», – сказал президент «Наполи ».